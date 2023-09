"Nunca esperas perder a tu hija": Joven muere tras volver de sus vacaciones con mucho dolor de garganta

21 sept. 2023 - 13:15 hrs.

Leah Rogers, joven de 17 años oriunda de Gales, en el Reino Unido, murió luego de regresar con mucho dolor de garganta de sus vacaciones en España.

Leah salió por primera vez de vacaciones sin sus padres el 2022. Aunque al viaje iría con su hermana, finalmente ella no pudo acudir, por lo que la joven de 17 años fue junto a las amigas de su hermana.

Le dieron devastador diagnóstico

Dos días después de retornar de España, presentó lo que parecía ser un grave caso de amigdalitis. Frente a esto, sus padres la llevaron al médico, donde le recetaron antibióticos. A la semana siguiente, los síntomas seguían empeorando, por lo que nuevamente fue llevada al doctor.

Leah Rogers (Kathryn Williams)

"Llegó al punto en que accidentalmente tomó una sobredosis de paracetamol porque tomaba demasiados analgésicos", contó la madre, Kath Rogers.

Los medicamentos seguían sin hacer efecto, por lo que le recetaron otros antibióticos. Cuando volvió al doctor, el médico decidió internarla.

"Pensamos que finalmente veríamos una mejoría, así que nos sentimos un poco más tranquilos. Pero el martes empezó a sentir dolor en el abdomen. Cuando los médicos vinieron a verla, inmediatamente le dijeron que tenía fiebre glandular", explicó Kath a Wales Online.

Al día siguiente, los médicos le informaron a la familia que los exámenes habían arrojado que la joven presentaba una insuficiencia hepática, por lo que debía ser trasladada a un recinto de salud especializado en Birminghan, ciudad que queda a cerca de 3 horas de su natal Gales.

Leah fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital y los médicos tenían dos opciones respecto a su diagnóstico: que tuviera leucemia o una condición llamada linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH), un trastorno de inmunodeficiencia. Finalmente le diagnosticaron HLH.

Leah Rogers (Kathryn Williams)

"Nunca esperas perder a tu hija"

"Básicamente, no había más tratamiento que pudieran hacerle (...) No sabíamos cuánto tiempo le quedaba, pero sabíamos que no era mucho", reconoció su madre, quien poco a poco comenzó a ver cómo el estado de salud de su hija continuaba deteriorándose.

"Pensamos: 'Esto es simplemente cruel'. No podíamos hacerlo más. Conversamos con los médicos y les preguntamos si había algo más que pudieran hacer por ella para darle algún tipo de oportunidad y la respuesta fue, básicamente no", rememoró Kath.

En ese momento la familia tomó "la desgarradora decisión de comenzar a disminuir la medicación".

Finalmente, Leah falleció el 7 de junio del año pasado, tres meses antes de cumplir 18 años.

"Nunca esperas perder a tu hija. Es lo más difícil que existe. No sé si alguna vez lo superaremos. Es lo peor que puedas imaginar. Simplemente, hemos tenido que aprender a vivir con ello, lo mejor que podemos", finalizó Kath.

