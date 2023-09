"Un dolor me botó al piso": Tiktoker tomó mucha bebida cola y terminó en el hospital por cálculos renales

20 sept. 2023 - 13:15 hrs.

TikTok es una red social que acumula cientos de historias y sobre múltiples temas. Uno de los últimos videos que se hicieron virales en la famosa plataforma corresponde a uno publicado por un influencer colombiano, cuyo problema de salud acumuló más de siete millones de reproducciones.

Después de beber litros y litros de una conocida bebida cola, el joven terminó en el área de urgencias, debiendo ser internado por intensos dolores que sentía en su zona abdominal.

"Un dolor me botó al piso"

El tiktoker, identificado como @daveramirz, relató que fue a la casa de su novia y ambos estuvieron jugando con su perro. Todo muy normal, pero la situación cambió al día siguiente: al levantarse, "un dolor me botó al piso y me tuvieron que llevar de urgencias".

En el video, Dave mostró imágenes de las ecografías que le realizaron y el momento en que una enfermera le inyecta suero por uno de sus glúteos, mientras gemía de dolor.

Al final, ya en su casa, confesó cuál era su diagnóstico: "Tengo cálculos renales, cuiden su dieta y tomen agüita".

"Tomen agüita y eviten los excesos"

En una segunda publicación, el colombiano entregó más detalles de lo que le ocurrió. Aseguró que ese video viral no lo hizo en contra de la famosa marca de bebida cola, sino que "el problema está en una serie de malos hábitos y excesos que yo tengo y debo mejorar".

"No está mal que uno tome bebida cola de vez en cuando, pero es que yo tomaba casi dos litros todos los días. A eso le sumamos que me acostaba a las 5 o 6 de la mañana, y me despertaba a las 9 o 10", agregó.

Por si fuera poco, confesó que "almorzaba y no desayunaba. Tomo muchísimo café, estuve tomando muchísima leche, comiendo mucho queso y comida condimentada. Sumémosle que, prácticamente, nunca tomo agua. Ahí tienen el resultado de lo que me pasó. Ya lo saben, si no quieren tener cálculos, tomen mucha agüita y eviten los excesos".

5 síntomas de los cálculos renales

La principal característica de los cálculos renales es que estos producen mucho dolor, pero la regla general indica que el malestar puede estar definido por el tamaño del cálculo alojado dentro de los riñones.

Según la Fundación Nacional de los Riñones (de Estados Unidos), los principales síntomas son:

Dolor severo en la espalda. Se suele sentir a la altura de la espalda baja y se puede concentrar en uno o ambos lados de la zona lumbar. Por lo general, se presenta de manera repentina y puede cambiar en su intensidad, dependiendo de la ubicación de la piedra. Dolor leve, pero constante, en el abdomen. Cuando el cálculo se mueve por el tracto urinario, el dolor se puede irradiar hacia este sector y la severidad dependerá del tamaño del bloqueo. Dolor, ardor o sangre en la orina. Cuando las piedras se trasladan hacia el tracto urinario producirá las molestias. La sangre es un síntoma habitual, llamado hematuria, y la orina se puede ver de color rojo, café o rosado. Náuseas y vómitos. Este es un síntoma bastante frecuente, ya que muchas de las terminaciones nerviosas de los riñones se comparten con las del sistema digestivo. Además, puede ser una respuesta del organismo ante el dolor intenso. Fiebre y escalofríos. En caso de que el cálculo esté acompañado por alguna infección en alguna estructura del sistema urinario, se producen estos síntomas. Se debe buscar ayuda médica de manera urgente, ya que esta es considerada una complicación médica.

El dolor que ocasionan los cálculos renales se concentra en las zonas abdominal y lumbar (Freepik)

Si se identifica uno o más de estos síntomas, la presencia de los cálculos se puede confirmar a través de una prueba de sangre u orina.

Dependiendo del tamaño que tenga la piedra, los médicos definirán diferentes caminos para el tratamiento. Cuando son muy pequeños, se pueden utilizar medicamentos para aliviar el dolor y se recomienda beber agua para facilitar su expulsión.

Si es que no se logra eliminar de manera natural, entonces se podrían realizar cirugías, unas más y otras menos invasivas, para remover la piedra.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

