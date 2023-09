Inflación en Argentina llega al 12,4% en agosto y alcanza su mayor registro mensual en dos décadas

13 sept. 2023 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

La inflación argentina cerró agosto en 12,4%, la primera vez que el indicador llega a los dos dígitos en 21 años, en medio de malabares que hace la gente para llegar a fin de mes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumula 124,4% a 12 meses y 80,2% en lo que va del año. Se ubica entre los más altos del mundo.

La última vez que el IPC llegó a los dos dígitos fue en abril de 2002, poco después de que el país abandonó la convertibilidad fija del peso con el dólar, con 10,4%.

"Vivimos al día"

"No hay nada, no hay plata para ahorrar", dijo a la Agencia AFP Karina Sablich, una maestra de escuela, mientras hace la compra en un mercado abierto de Buenos Aires. "Vivimos al día, trabajo todo el día porque con un cargo solo no nos alcanza".

El ministro de Economía, Sergio Massa, que busca el poder como candidato presidencial del oficialismo, dijo por estos días que "agosto fue el peor mes en los últimos 25 años".

"Hay cosas con las que el gobierno está deuda y tenemos que pedir perdón", señaló a la televisión pública.

El alza era esperada por los mercados

El alza era esperada por los mercados tras una devaluación de 21% el 14 de agosto, acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destrabar desembolsos del programa crediticio con el organismo por 44.000 millones de dólares.

Y le siguió un aluvión de remarcaciones de precios, a pocas semanas de las elecciones presidenciales (22 de octubre) en las que el ultraliberal Javier Milei aparece entre los favoritos promoviendo un brutal ajuste fiscal.

"Es necesario un plan antiinflacionario, pero obviamente hasta el 10 de diciembre no va a existir", explica a la AFP el economista Victor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, ya que en esa fecha se instala el nuevo gobierno.

Hiperinflación en Argentina

Argentina ya tuvo dos episodios de hiperinflación en 1989, de 3.079% anual, y 1990, de 2.314%.

El país adoptó entonces la "convertibilidad" del peso con el dólar en una paridad fija de 1 a 1, apoyado en privatizaciones, desregulaciones y una apertura total de la economía.

La inflación anual bajó a un dígito, pero el aumento de importaciones acrecentó la deuda en divisas, arruinó la industria y provocó una grave recesión que precipitó la crisis política de 2001 y la devaluación del peso en 2002.

