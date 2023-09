Mujer dejó el azúcar tras ser diagnosticada con prediabetes hace tres décadas: Así luce a sus 75 años

12 sept. 2023 - 17:15 hrs.

Hace 30 años, un diagnóstico de prediabetes hizo que Carolyn Hartz, una mujer de hoy 75 años de nacionalidad australiana, tuviera un cambio de 180° en su vida, dejando para siempre el azúcar fuera de su vida.

Ahora se ganó la populatridad en redes sociales gracias a sus recetas reducidas en azúcar y bajas en calorías, dejando atrás lo que ella misma define como una suerte de adicción al dulce.

"Tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más duro"

De acuerdo a lo que Hartz le indicó al Daily Mail de Australia, "nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, lo que significa que tenemos que tomar el control, tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más duro".

"Creo que es muy importante estar al tanto del tipo de alimentos que comes y la cantidad de comida que ingieres. Ser conscientes al comer es un factor muy importante", agrega.

Evitar azúcar añadida

En todo caso la mujer, que también sorprende por su saludable aspecto a pesar de su edad, advierte que lo que evita realmente es el azúcar añadida que se encuentra en una serie de productos y no así aquella que viene incorporada naturalmente en alimentos, como es el caso de las frutas, las que consume a diario.

Además, se preocupa especialmente en incluir proteínas en cada una de las comidas y así saciarse, evitando comer a deshoras.

La buena alimentación no es el único elemento para la vida sana

Eso sí, la mujer no solo pone atención en lo que come y en lo que no. También, asegura, se preocupa de dormir 8 horas al día, de someterse a una estricta rutina de ejercicio y aplicarse protector solar.

Riesgos de consumir azúcar en exceso

Además de la diabetes, que debe ser la enfermedad más común producida por el consumo excesivo de azúcar, otras complicaciones de salud que suelen haber al respecto son:

Caries dentales

Exceso de peso

Síndrome metabólico

Presión alta

Enfermedades cardíacas

Problemas renales

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

