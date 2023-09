Pareja se casó en hospital horas antes de que ella falleciera: No quería que su hijo quedara huérfano

02 sept. 2023 - 12:00 hrs.

Una joven pareja estadounidense, Kyle Adcock y Amy Drouillard, se casaron en una sala de hospital, acompañados de personal médico y familiares, horas antes de que ella falleciera de cáncer.

Los jóvenes oriundos del estado de Michigan debieron cancelar su gran fiesta de matrimonio, debido a la enfermedad de Amy, pero se preocuparon de casarse de todos modos para evitar que Nolan, el hijo de ella, quedara huérfano.

"Teníamos que casarnos para adoptarlo"

Después de años de amistad y de relación de pareja, Kyle y Amy habían dado el "sí" a casarse. Según su publicación en The Knot, tenían planeada una boda campestre, junto a su familia y amigos, para el 26 de agosto de este año.

The Knot

Pero los planes debieron ser modificados cuando Amy fue diagnosticada con cáncer de mama metastásico en estadio 4.

"Cuando le diagnosticaron la enfermedad, quisimos poner el pie en el acelerador (al matrimonio), sabiendo que el padre de su hijo Nolan, había fallecido cuando era pequeño", explicó Kyle a FOX 2. "Teníamos que casarnos para adoptarlo, y por suerte pudimos hacerlo", añadió.

El matrimonio en el hospital

La boda debió adelantarse dos días. Fue el 24 de agosto de este año que la pareja contrajo matrimonio en la pieza del hospital en que Amy estaba internada. Horas más tarde, la joven de 35 años falleció.

The Guardian

"Amy llevaba su vestido y estaba preciosa y llena de sonrisas. Fue una boda preciosa", contó a los medios estadounidenses el joven viudo. "El Dr. Crader nos preparó una noche preciosa. Tenía a las seis mejores enfermeras que quería que cuidaran de Amy, y trajeron un montón de velas a la habitación", añadió.

Gracias a la celebración, Kyle Adcock hoy es el guardián de Nolan, y continúa con el proceso de adopción del niño.

"Lo que me permite seguir es haberla visto sonreír y ser feliz en el último mejor y peor día de nuestras vidas", dijo Kyle. "Eso me permite continuar, como también saber que todavía tengo a Nolan conmigo, y que él me tiene a mí", concluyó.

