"Cómo se lo iba a decir a mis hijos": Mujer pensó que tenía un orzuelo, pero le dieron un grave diagnóstico

Ciaran Morgan, una mujer de 43 años de Inglaterra, tenía lo que parecía ser un orzuelo en su ojo derecho y, además, su médico le diagnosticó rinitis alérgica.

Esto ocurrió en 2020 y un año después, su ojo continuaba hinchándose y empezó a desarrollar otros síntomas como picazón en la piel, dolor en los huesos, pérdida de cabello, falta de concentración y ansiedad.

Le dieron un devastador diagnóstico

Lo anterior provocó que volviera acudir al médico en octubre de 2021, donde, tras una resonancia magnética, detectaron que tenía un tumor del tamaño de una pelota de tenis, el cual empujaba su ojo hacia adelante.

"Quedé devastada y llorando ante la noticia. Mi mente estaba corriendo sobre cómo se lo iba a decir a mis dos hijos. Los médicos me dijeron que mi tumor era complejo y, aunque estaba detrás de mi ojo, apenas tocaba mi nervio óptico, razón por la cual todavía tenía vista", señaló, según Mirror.

El tumor fue creciendo en su cuerpo y "pasó desde la parte superior de mi cabeza, debajo de mi ojo", hasta crecer en el cráneo.

La complejidad del tumor ocasionó que los médicos tuvieran que realizar un modelo 3D de su cráneo para planificar cómo se realizaría la extirpación, la que finalmente se llevó a cabo en octubre de 2022.

Ciaran 6 días después de la cirugía / Ciara en recuperación (SWNS)

Producto de los procedimientos "tuve que aprender a ver sin mi visión periférica y siento dolor y entumecimiento", confesó.

"Desde mi diagnóstico, encuentro muchos estímulos, y estar en situaciones sociales me pone ansiosa, mientras que antes esto no me pasaba", añadió la mujer, que ahora trabaja para generar conciencia sobre la enfermedad.

