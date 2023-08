"La gente ha dicho lo genial que es": Niño que nació sin su mano derecha ahora tiene un brazo biónico de Iron Man

Un niño de siete años que nació sin su mano derecha pudo acceder a un brazo biónico inspirado en el superhéroe de Marvel, Iron Man.

Ahora, el chico puede mover los dedos utilizando los músculos de su brazo, con los que pulsa los botones que se encuentran en el interior de la prótesis.

Louie Morgan-Kemp, 7, who was born without a right hand, demonstrates his new prosthetic arm called a Hero Arm, made by Bristol-based Open Bionics. Kind-hearted businessman Billy Dixon saw Louie’s story in the news and offered to pay the full £13,000 cost of the Hero Arm pic.twitter.com/BIbU2AGrmM