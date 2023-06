Tras llamado a "rebelión" contra Putin: Jefe del grupo Wagner anunció marcha atrás y "vuelta" a sus campamentos

El jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció este sábado que sus hombres, que se dirigían hacia Moscú desde el suroeste de Rusia, "vuelven" a sus campamentos para evitar un baño de sangre.

"Ahora es el momento en que la sangre puede correr. Por eso (...) nuestras columnas dan media vuelta y vuelven en la dirección opuesta para regresar a los campamentos", declaró Prigozhin en un audio publicado en Telegram.

Desde el anuncio de la rebelión este viernes recién pasado, los hombres de Wagner estaban presentes en tres regiones rusas: Rostov, Voronej y Lipetsk.

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en Moscú, donde se instauró un "régimen de operación antiterrorista", consecuencia directa de la amenaza de Prigozhin, quien en un mensaje de audio divulgado en Telegram advirtió que sus fuerzas llegarán "hasta el final" y van a "destruir todo lo que se interponga" en su camino.

"Todos nosotros estamos listos para morir. Todos los 25.000 y luego otros 25.000", afirmó Prigozhin. "Estamos muriendo por el pueblo ruso, que debe ser liberado de quienes bombardean a la población civil", cerró.

BREAKING: Wagner chief Prigozhin says he has taken control of the Russian military headquarters in Rostov to make sure Russian airstrikes hit Ukrainians, not Wagner pic.twitter.com/lCtWVbuf8r