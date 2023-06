Guardia Costera de EEUU revela que submarino desaparecido habría sufrido una "implosión catastrófica"

La Guardia Costera de Estados Unidos realizó un punto de prensa este jueves luego de que OceanGate, la empresa a la cual pertenecía el submarino desaparecido que iba rumbo al Titanic, confirmara la muerte de los cinco tripulantes que iban a bordo.

Los funcionarios de la Guardia Costera del país revelaron que los escombros que fueron hallados en el área de búsqueda eran consistentes con una "implosión catastrófica".



US Coast Guard says debris found is consistent with "catastrophic implosion" of the Titan sub https://t.co/8jIWhHuEMl