Deportista ciego denunció que fue expulsado de un gimnasio por "quedarse mirando" a una mujer

20 jun. 2023 - 17:00 hrs.

El influencer y futbolista ciego británico, Toby Addison, de 21 años, dio a conocer uno de los momentos más incómodos que le ha tocado vivir luego de ser expulsado de un gimnasio por supuestamente “quedarse mirando” a una mujer.

Tras hacerse público el hecho, se produjo la indignación de una gran cantidad de usuarios en redes sociales, quienes empatizaron con Addison y criticaron el suceso que tuvo que vivir debido a su condición.

“Estaba mirando al frente y desafortunadamente había una mujer”

Adisson dio a conocer la historia de cómo fue expulsado del recinto en un capítulo de “Happy Hour Podcast”, en el que reveló que un día como cualquier otro estaba ejercitándose en el gimnasio “ocupándose de sus propios asuntos”, cuando de repente escucha la voz de una mujer enojada que le dijo: “Oh, ¿te gusta la vista?”.

“Obviamente, no sé realmente hacia dónde estoy mirando la mayor parte del tiempo”, explicó el deportista en el podcast, asegurando que solo “estaba mirando al frente y desafortunadamente había una mujer haciendo algunos ejercicios”.

El joven, quien también es estudiante de psicología, se quedó atónito al percatarse de que ella se acercó para hablar con él. Además, mencionó que —por obvias razones— no tenía idea de qué tipo de ejercicios la mujer estaba llevando a cabo.

“No sabía que me estaba hablando al principio porque (no estaba) haciendo nada malo (…) Ella dijo algo como: ’¿Por qué sigues mirándome? Detente, no seas tan espeluznante’”, expresó Addison.

Terminó siendo expulsado

Pese a que tras la interpelación de la mujer, Addison, que tenía su bastón doblado cerca, se lo mostró e inmediatamente le aclaró que estaba ciego, la mujer “no estaba dispuesta a aceptarlo”, sostuvo el joven.

Mientras Addison seguía tratando de explicarle la situación, la mujer le dijo que “se callara” y luego fue a buscar al supervisor, quien le pidió que se fuera del gimnasio.

Finalmente, el joven reflexionó respecto a que “hay un poco de cultura en torno a (atrapar) a los hombres raros del gimnasio”.

“Es muy triste que algunas mujeres se sientan incómodas o ansiosas cuando están en el gimnasio debido a un pequeño porcentaje de personas que han actuado de manera inapropiada”, subrayó.

“También es muy triste que la conciencia sobre las discapacidades no sea lo suficientemente buena en este momento, y cuando mezclas las dos, haces que situaciones como las que describí sean mucho más probables de que ocurran”, cerró.

