Pastor y vocero de organización "Con mis hijos no te metas" de Perú es acusado de abuso sexual en contra de su hija

La hija del pastor evangélico peruano José Linares, vocero de la organización "Con mis hijos no te metas" y activista de otras fundaciones provida y familia, acusó al hombre de haber cometido abusos sexuales en su contra desde que ella tenía seis años.

Fue a través de un programa de televisión de ese país, "Al Estilo Juliana", que la afectada acusó a su padre de haberla violado.

"Este hombre se aprovechó prácticamente de mí cuando era una niña. Él me violó. Perdóname, pero yo tengo mucha (…) ¿Me entiendes? No me agrada", dijo la denunciante, quien en el mismo espació detalló que fue abusada y violada sistemáticamente por Linares desde que tenía seis años.

De hecho, producto de esos delitos, tuvo dos hijos. Es decir, quedó embarazada de su propio padre. En esa línea, la mujer pide realizar pruebas de ADN con el fin de acreditar la veracidad de lo expuesto.

“Él me violentó, me violó, me ultrajó. Tenía seis, siete años, desde que pasó, hasta los 13 años en los que quedé embarazada", indicó.

Otras denuncias de las mismas características en contra de Linares

Sin embargo, las acusaciones de este tipo en contra de Linares no son nuevas. En la década de los '90 fue sindicado como el responsable de violar y embarazar a una menor de edad de 17 años que era parte de la iglesia evangélica que lideraba.

Además, en el mismo programa de televisión se dio a conocer una carta firmada por otros seis evangelista, donde lo denunciaban de tener actitudes similares con otras integrantes de la iglesia evangélica a la que asistían.