Video muestra el momento exacto en que avioneta se estrella en el mar en Gales: Piloto terminó a salvo

Un tenso momento fue el que se vivió en Gales, luego de que un registro audiovisual mostrara cómo una avioneta se estrelló en aguas poco profundas de la costa sur de ese país.

Tras el primer el golpe, la nave se da vuelta producto del choque, quedando en posición invertida.

Las imágenes mostraban una escena impactante. De hecho, quien se encontraba grabando no esconde su preocupación en el instante en que la aeronave impacta en el agua.

Dramatic footage shows the moment a plane crashes into the sea in Porthcawl narrowly missing nearby rocks https://t.co/dFqPYHYmhY pic.twitter.com/c4HNnEo4sp