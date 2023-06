"Quiero caminar, pero me duelen los pies": Las primeras palabras de los niños sobrevivientes de la selva colombiana

11 jun. 2023 - 10:25 hrs.

Después de 40 días de búsqueda, el viernes 9 de junio fueron encontrados con vida los cuatro niños que se encontraban en la selva amazónica de Guaviare en Colombia.

Fue el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien confirmó la noticia del hallazgo de Lesly Mucutuy (13), Soleiny Mucutuy (9), Tien Noriel Ranoque Mucutuy (5) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (1) a través de sus redes sociales.

A pocos días de su rescate, familiares de los niños han hablado con los medios de comunicación expresando cuáles han sido las primeras palabras de los pequeños sobre su experiencia de sobrevivencia.

¿Qué han dicho los niños?

Según informó Noticias Caracol, el tío de los niños, Fidencio Valencia, comentó que "ellos no dormían. Imagínese pobrecita ella con ese niño (la mayor), cómo dormían, no sé, algún día ellos van a decir. La ropa se les rompió, se les pudrió, no tenían zapatos. Ellos estaban mal, estaban agotados”.

El tío también confirmó algunas de las sospechas de los comandos de la Operación Esperanza; los niños se escondían de ellos. “Les daba miedo. Se escondían en los troncos, eso era lo que ellos hacían, correr".

Dairo Juvenal Mucutuy, otro tío de los menores, comentó que "cuando llegué a saludarlos, el único que me habló me dijo: ‘tío, quiero caminar, pero me duelen los pies'. Eso fue lo único que me dijo".

"Fue un momento alegre y triste, porque vi a los niños salir del territorio con esa salud y volver a mirarlos así, fue tristeza, pero también maravilloso”, cerró.

¿Por qué se perdieron?

Los cuatro hermanos se encontraban desaparecidos luego que la avioneta en la que viajaban se estrellara el 1 de mayo en la zona de la Amazonía colombiana.

De acuerdo a lo que reportó BBC, la familia viajaba para reencontrarse con el padre, Manuel Ranoque, un líder indígena que había huido de Araraucara por amenazas de grupos armados ilegales.

Durante la búsqueda, en la que diversos operativos se realizaron con perros rastreadores y militares, se encontraron los cuerpos de la madre de los menores, Magdalena Mucutuy Valencia, el piloto y un líder indígena alrededor de la aeronave siniestrada.

Se estima que la sobrevivencia de los menores de edad se debió a los conocimientos ancestrales heredados de su abuela, Fátima Valencia, y también de la madre fallecida.