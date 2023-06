"Para qué tanto drama, ni se murió": Acusan que suegra intentó envenenar a su nuera en plena boda

06 jun. 2023 - 07:00 hrs.

El día más hermoso para una pareja mexicana casi termina en tragedia por la decisión que tomó la suegra contra la nuera. El plan de la presunta homicida era que la novia, en plena boda, comiera unos dulces que le podrían causar su muerte.

La historia, como salida de una telenovela, la hizo pública en TikTok Raúl Soto, conocido planificador de bodas, que fue testigo del hecho. “Se me estaba muriendo (la novia) ahí de una reacción alérgica y no sabía por qué”, relató Soto en @perakisotoo, reseña Infobae.

El planificador detalló que con los alimentos de la boda se fue muy cuidadoso debido a que la novia notificó que era alérgica. Él no tenía conocimiento que había alguna enemistad entre la joven y la suegra, que fue la persona que les llevó los dulces a los novios.

La suegra le dio dulces a la nuera

Al momento de repartir los dulces, la suegra se ofreció a llevar un “plato especial” a la pareja. A los minutos la novia empezó a mostrar malestar. Llamó a Soto para que la acompañara al baño, porque se sentía mal.

“Cuando la ayudo para quitarse el vestido y hacerse otro cambio, veo la espalda, los brazos, el cuello, todo lo tenía irritadisimo. Luego quería vomitar, primero pensé que eran los nervios, ya cuando vi que le faltaba el aire, le hablé a mi equipo”, señaló Soto.

La ayuda llegó y la novia recibió los primeros auxilios; sin embargo, la hinchazón no bajaba, por lo que los médicos decidieron llevarla al hospital para identificar qué sustancia le hizo daño.

Los ataques de los familiares de la novia fueron contra el planificador de bodas, quien empezó a buscar qué le había causado la intoxicación a la mujer.

“Fui a la cocina y no había producto que le hicieran daño, fui a las bebidas y tampoco. Fui a la mesa de postres y no había nada que le pudiera hacer daño, yo no encontraba respuesta”, destacó.

"Para qué tanto drama"

Días después del incidente se descubrió la verdad. La propia agraviada llamó a Soto para disculparse. La prueba toxicológica arrojó que la intoxicación fue producto de ingerir frutillas (fresas).

La suegra habría comprado mermelada de esta fruta, conociendo que la novia era alérgica y la mandó a inyectar en unos pasteles antes de la boda.

Al ser descubierta, la suegra no mostró el mínimo arrepentimiento y, por el contrario, dijo: “Para qué tanto drama, si ni se murió”. Ahora el hijo y la nuera interpusieron una denuncia por intento de asesinato.

