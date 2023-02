Lo conoció por Internet, planearon su boda por WhatsApp y se casaron una semana después

28 feb. 2023 - 13:30 hrs.

Shalonda Trent es una mujer que conoció a un hombre por Internet y, una semana después, contrajo un matrimonio que causó la molestia y el temor de su familia. A pesar de que todo hacía pensar que se trataría de una estafa, la realidad es que hoy mantienen su relación.

"No nos importaba que no nos hubiésemos visto en la vida real. Me propuso matrimonio en abril de 2021, un mes después de que empezáramos a enviarnos mensajes directos. Estábamos enamorados", consignó la protagonista de esta historia a Insider.

En los preparativos de la boda, el novio, Precious Ubaka Spik, le envió 2 mil dólares (casi dos millones de pesos chilenos) en efectivo, para que su futura esposa se comprara el anillo de sus sueños. Todo esto sin siquiera conocerla en persona.

Los detalles del encuentro

Todo comenzó con una simple solicitud de amistad de Facebook, "pero tres años después me envió un mensaje directo de la nada. Me había estado preguntando si alguna vez encontraría al hombre adecuado con quien establecerme", confesó Shalomda.

De acuerdo a las palabras de la mujer, él le habría dicho que estaba enamorado desde el día en que se hicieron amigos en la red social. Sin embargo, ella le pidió que realizaran una videollamada para corroborar que todo era cierto.

"Hicimos un video chat dos semanas después. Era importante para mí asegurarme de que era real. Hay muchas estafas por ahí. Pero él era quien decía ser. Él era guapo. Se sentía seguro hablar con él", explicó la protagonista de esta particular historia.

Una semana después, planearon su boda por WhatsApp y dónde se juntarían, ya que ella vivía en Estados Unidos y él en Kazajistán, por ende, decidieron que el lugar apropiado sería Dubai y que ahí tendrían su luna de miel.

"Tomar riesgos para llegar donde quieres estar"

Si bien no tuvo el apoyo de su familia, Trent se dirigió a los Emiratos Árabes, conoció al amor de su vida y, tres días después, se casó dos veces en Nigeria con su marido. En la actualidad, viven en Kazajistán y tienen una hija.

"Tuvimos las dos ceremonias, una tras otra, el 9 de diciembre de 2021. Solo una vez, en un momento fugaz, pensé: 'Oh, Dios mío, ¿realmente estás haciendo esto?' y 'si esto es un error, tienes que vivir con ello'. Pero yo tenía fe. Sabía que Precious era un hombre decente y amoroso", declaró la mujer.

Pese a la resistencia inicial que demostró su familia, ahora sus cercanos reconocen la felicidad de este particular matrimonio. A modo de lección, Shalonda entregó el siguiente mensaje: "Tienes que tomar riesgos en la vida para llegar a donde quieres estar".