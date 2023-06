Al menos 280 personas perdieron la vida: Actualizan cifras de muertos y heridos en accidente de tren en India

Al menos 288 personas murieron y más de 850 resultaron heridas en una colisión entre tres trenes en el este de India, dijeron las autoridades este sábado, en la peor catástrofe ferroviaria del país en más de 20 años.

Reporteros de la agencia AFP en el lugar de la tragedia cerca de Balasore, en el estado de Odisha, observaron compartimentos de tren destrozados, con trozos de metal retorcidos y manchados de sangre.

Ir a la siguiente nota

Algunos vagones quedaron completamente volteados y los equipos de rescate buscaban supervivientes atrapados entre los restos de los vehículos, mientras decenas de cuerpos yacían junto a las vías cubiertos por sábanas blancas.

La salida del sol este sábado permitió a los equipos de rescate comprobar la magnitud de la tragedia. El responsable de bomberos de Odisha, Sudhanshu Sarangi, dijo que el balance era de 288 muertos, pero que podía aumentar hasta 380. "Las labores de rescate continúan", dijo a la AFP desde el lugar de la tragedia.

Los accidentes de trenes no son inusuales en India, que cuenta con una de las mayores redes ferroviarias del mundo. El país ha vivido varios siniestros de este tipo en el pasado, pero esta catástrofe se considera la más mortífera desde los años 1990.

El secretario en jefe del estado de Odisha, Pradeep Jena, confirmó además que "unos 850 heridos fueron enviados a hospitales" tras el suceso ocurrido a unos 200 kilómetros de la capital del estado, Bhubaneswar.

El desastre fue provocado por el descarrilamiento de un tren expreso que iba de Bengaluru hacia Calcuta, en el noreste, y que cayó a la vía adyacente en dirección sur.

Minutos después, el Coromandal Express, que iba de Calcuta a Chennai, se estrelló contra los escombros. Algunos de sus vagones colisionaron también con un tren de mercancías estacionado en las inmediaciones.

En su cuenta de Twitter, Narendra Modi, primer ministro de India, manifestó su pesar por el accidente.

“Estoy destrozado por el accidente en Odisha. En esta hora de dolor, mis pensamientos están con los familiares de las víctimas. Que los heridos se recuperen pronto”, expresó.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…