Choque de trenes deja al menos 50 muertos y más de 350 heridos en India

Un fatal accidente se registró en India luego que dos trenes colisionaron, dejando al menos 50 personas fallecidas y más de 350 heridos.

El hecho se registró en el estado de Odisha, al este del país asiático.

Ir a la siguiente nota

Durante el viernes, un tren de pasajeros y otro de mercancías colisionaron de frente, provocando que incluso algunos vagones se volcaran.

In #India , a passenger train derailed and collided with a freight train near the city of Balasore At least 50 people died and more than 170 were injured in this terrible accident. pic.twitter.com/S02BleyoAq

Uno de los trenes cubría el recorrido entre Shalimar, Calcuta y Chennai, en el estado de Tamil Nadu, mientras el otro se trasladaba entre Yeswanthpur y Howrah.

En su cuenta de Twitter, Narendra Modi, primer ministro de India, manifestó su pesar por el accidente.

“Estoy destrozado por el accidente en Odisha. En esta hora de dolor, mis pensamientos están con los familiares de las víctimas. Que los heridos se recuperen pronto”, expresó.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…