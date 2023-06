Video muestra a auto salir "volando" tras impactante choque con rampa de camión en Estados Unidos

Una joven de 21 años protagonizó un violento choque mientras se trasladaba en su vehículo por una carretera ubicada en Georgia, Estados Unidos. La acción quedó expuesta en un video que mostró el momento exacto del hecho.

Según informó Daily Mail, se la conductora era residente de Tallahassee y resultó gravemente herida después de colisionar en la autopista 84, aunque sí logró sobrevivir.

El choque se produjo a fines de mayo, una vez que la joven, que conducía a una alta velocidad, se topara de frente con la rampa de un camión, lo que provocó que saliera "volando" por el aire y se desplazara por varios metros.

A raíz de este choque, un funcionario policial corrió para asistir a la conductora, mientras se comunicaba por radio para informar del accidente.

La respectiva grabación dejó en evidencia los daños del vehículo, ya que había escombros esparcidos por la carretera y también en el pasto de los alrededores.

A woman from #Tallahassee was driving the car that was launched at this crash scene in Lowndes County, #Georgia. This happened May 24, 2023. Amazingly, no one was killed. #carcrashes pic.twitter.com/PybKlwFVwB