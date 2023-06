"Llevo cinco meses sin dormir": Actriz mexicana denuncia que fue golpeada y encerrada

01 jun. 2023 - 12:00 hrs.

Con un duro y triste testimonio, la actriz mexicana, Laura Vignatti, sacó a la luz la terrible situación de violencia de género que vivió.

"Llevo cinco meses sin dormir. Poniendo toda la actitud para levantarme y seguir", denunció.

La actriz de la "Mexicana y el Güero" no reveló el nombre de su agresor, pero lo que sí dejó claro es que le hizo un daño inmenso, del cual está intentando recuperarse sin "volver a caer", según publicó Radio Fórmula.

Vignatti aseguró que no le da vergüenza contar todo lo que vivió, por el contrario, sabe que al revelarlo puede ayudar. "A cualquiera puede pasarle... Por más fuerte que parezca", precisó.

Laura Vignatti desapareció y dejó de grabar "Mi Secreto"

Hasta octubre de 2022 sus compañeros de la novela "Mi Secreto" la vieron llegar al set de grabación. Luego desapareció sin explicación alguna.

#MiSecreto superó con un 220% más de audiencia a su competencia y mantiene su puesto como lo más visto en su horario. 📺#TUPrensa #Ratings pic.twitter.com/MgekP6wyts — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) November 11, 2022

La novela se transmitió del 12 de septiembre de 2022 al 24 de febrero de 2023 y con la última fotografía que tomó con sus compañeros Laura comenzó a relatar lo que vivió.

"Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar", indicó la actriz.

Vignatti dijo que recibe amenazas, pero que espera el momento para "contar mucho más".

Lo que sí recalcó es que ya no siente miedo, "ni por ser mujer, ni por estar sola. Nadie me va a manejar, nadie me va a manipular, ni nadie me va a meter miedo de ningún tipo".