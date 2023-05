Nuevo tiroteo en Estados Unidos: Reportan varios heridos en Miami

La tarde de este lunes 29 de mayo, medios estadounidenses han informado de varios heridos tras un tiroteo en Miami, en el estado de Florida, en circunstancias que aún están siendo investigadas.

Aunque no se conoce el número total de víctimas, de momento se habla de siete personas baleadas en el sector de Hollywood Beach, entre ellos, algunos menores de edad.

El hecho habría ocurrido cerca de las 19:00 horas, mientras cientos de personas estaban en la playa por el feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos.

Con el pasar de las horas, se han difundido algunos videos del balneario, en los que se ve el caos generado por los disparos.

A través de su cuenta de Twitter, la policía hizo un llamado a evitar "el área de las calles Johnson a Garfield, así como el Broadwalk, debido a una investigación de tiroteo en curso".

"Fuerte presencia policial en la zona. Si está buscando reunirse con un miembro de la familia, hemos establecido un área de reunificación en Johnson St y N Ocean", añadió.

