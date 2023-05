"Estaban horrorizados por mi apariencia": Hombre con síndrome de Treacher Collins fue rechazado por sus padres al nacer

27 may. 2023 - 19:30 hrs.

Jono Lancaster es un hombre inglés de 37 años que nació con una afección llamada síndrome de Treacher Collins (STC), lo que produjo el abandono de sus padres.

Con la esperanza de ayudar a otras personas, Jono escribió un libro contando su historia, titulado "Not All Heroes Wear Capes" (en español, "No todos los héroes usan capas").

Ir a la siguiente nota

Rechazado por sus padres al nacer

El hombre detalla que su vida está marcada por el abandono de sus padres, quienes lo dejaron 36 horas después de nacer. "Estaban horrorizados por mi apariencia y me abandonaron. Eso fue difícil", aseguró en entrevista con BBC.

Si bien el hombre fue adoptado cuanto tenía cinco años, las burlas y el rechazo de las personas lo siguieron constantemente. De todas formas, y para intentar reconciliarse con su pasado, Jono envió una carta a sus padres biológicos para contarles un poco de su vida. Sin embargo, la respuesta fue totalmente inesperada: "No deseamos ningún contacto y se ignorarán futuros intentos".

"Estoy orgulloso"

De todas formas, Lancaster asegura que su reconciliación con la vida llegó cuando fue invitado a realizar charlas motivaciones para niños, cosa a la que se sigue dedicando hasta el día de hoy.

“Estaba parado en el patio de recreo y un par de niños vinieron corriendo y me dijeron: ‘Jono, ¿puedes mostrarnos tu audífono?’, ‘Jono, vivo con mis abuelos’, ‘Jono, no conozco a mi mamá y mi papá’, ‘Jono, me acosan por A, B o C’. Ahí mismo, en ese patio de recreo, me dije ‘necesito hacer más esto’”.

"Antes odiaba mi cara, pero ahora estoy orgulloso de ella", finalizó.