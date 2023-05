Invita a estudiar a compañera de clases y recibe insólita lista de requisitos para una cita

27 may. 2023 - 17:58 hrs.

Lo que comenzó con una simple invitación a estudiar para un examen parcial terminó viralizado en Twitter, cuando un joven compartió una lista de requisitos para una cita que le envió una chica como respuesta, donde asegura ofende a su mascota

La única intención de Nazareno Obregón Nieva era prepararse para la evaluación de la cátedra de Introducción al Derecho que cursa en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, pero la compañera creyó que se trataba de un tipo de invitación a salir, reseña TN.

La respuesta de la muchacha dejó sorprendido a Nazareno, quien confesó que la peor parte de la lista de requisitos fue en la que ofendió a su mascota. “Tenés, pero no de raza, así que no cuenta”.

Fotito de Athena. pic.twitter.com/12jKiAiGpH — Nazareno Obregón Nieva (@RenoNieva) May 22, 2023

Una invitación a estudiar viralizada

El joven, que se identifica en Twitter como presidente de Jóvenes Libertarios, leyó uno a uno los requisitos que tenía que cumplir, que iban desde medir un metro con 80 centímetros, tener manos "varoniles y grandes" hasta ganar 100 mil pesos al mes.

No dudo en responderle: “Primero, te dije de ir a estudiar. Segundo, no le gustas a todo el mundo. Y tercero y más importante: nadie habla mal de Athena. No será de raza, pero al menos no es una perra creída como vos. Bájate del pony”.

ÉSTAS MINAS EXISTEN EN SERIO JAJAJAJA

Estaba hablando con una compañera de cátedra de Introducción al Derecho y le dije de estudiar juntos. La mina flasheo chamuyo y me mandó su lista de... requisitos ✨

Perdón por la puteada pero nadie insulta a mi perrita hermosa (Athena) pic.twitter.com/wl4MICzFi8 — Nazareno Obregón Nieva (@RenoNieva) May 22, 2023

Nazareno bloqueó a la chica, pero el tema no quedó allí. Al viralizarse la conversación, el estudiante de derecho la desbloqueó para pedirle perdón y asegurarle que por ningún motivo haría público su nombre.

“Me molestó lo que dijiste de mi perrita. No le dije a nadie ni de qué comisión eras, así que tranqui”, escribió Nazareno en la segunda conversación.

Le escribí para que se quede tranquila de que no la iba a escrachar ni nada, por la viralidad que tuvo el tweet. No quería que le dé un ataque de nervios o algo así.

Bueno, lejos de arrepentirse, se puso agresiva, me trató de ofendido y la bardeó a Athena de nuevo 🙄. pic.twitter.com/pcK2SWecYy — Nazareno Obregón Nieva (@RenoNieva) May 23, 2023

Pero, la excusa del joven lejos de tranquilizar a la mujer generó más agresión y hasta lo amenazó con denunciarlo.

Encuentro cara a cara

El día del recuperativo llegó. Nazareno y la mujer en cuestión cruzaron miradas, pero ella siguió de largo. Él logró repasar en biblioteca y salió bien en su examen.

Bueno, todo terminó de la forma más esperable posible.

Al final hoy sí fui al recuperatorio, sí pude repasar en la biblioteca y definitivamente me fué god en el examen. — Nazareno Obregón Nieva (@RenoNieva) May 24, 2023

Estos detalles también los compartió en su cuenta de Twitter a los que una usuaria respondió: “¡Me alegro que te haya ido bien en el examen! Ella debió pedirte disculpas, pero bueno, no la necesitas para nada, yo creo que con esto aprendió o aprendió...”.

