Se enteró que su novia lo engañaba con el padrino de bodas y se vengó en pleno matrimonio delante de los invitados

24 may. 2023 - 14:00 hrs.

Historias sobre fracasos matrimoniales en el altar a tan solo segundos de dar el "sí" hay muchas, pero quien decidió ir un paso más allá fue un novio en el Reino Unido, quien a pesar de saber que su futura esposa lo engañaba con el padrino de bodas, siguió adelante con la ceremonia para ejecutar su venganza a pocos minutos de haber contraído el vínculo, exponiendo delante de todos los presentes a quienes lo habían traicionado.

La historia fue detallada por dos planificadoras de bodas en el pódcast Unfiltered Bride. En el espacio, una de las animadoras contó el embrollo de lo sucedido, aunque optó por guardar detalles relacionados con la identidad de los involucrados, así como tampoco quién le contó cómo ocurrieron las cosas.

“No puedo decirte quién me lo contó porque realmente no se me permite contar la historia… Hubo una boda e hicieron la boda, la novia y el novio. Se casaron, una ceremonia encantadora y una recepción de bebidas: se sentaron y comieron. Los discursos fueron después de la comida. El padre de la novia hace lo suyo”, dijo Georgie, una de las conductoras del pódcast.

Novio entregó fotos a los invitados evidenciando la infidelidad

Luego de que el padre de la novia terminara su alocución, fue el turno del novio, quien dio inició a su jugada. Antes de que empezara a hablar, dejó cerca de todos los invitados unos sobres. En el interior de estos, se encontraban imágenes que dejaban al descubierto a su esposa, además del padrino.

“Ahora hay sobres, si pudieran abrirlos. Sí, esas son fotos de la novia manteniendo relaciones con el padrino, así que me iré ahora”, dijo el novio, según el relato de Georgie, reseñado por el portal Gales en Línea.

La arremetida del novio dejó boquiabiertos a casi todos, menos a la familia de él, quienes ya estaban enterados de lo que iba a pasar y se retiraron del lugar.

Por si fuera poco, fue la familia de la novia quien tuvo que correr con todos los gastos del fallido matrimonio.