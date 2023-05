Hombre se deja crecer el cabello por dos años para hacerle una peluca a su madre con cáncer

20 may. 2023 - 21:40 hrs.

Matt Shaha, joven estadounidense de 28 años, se dejó crecer el cabello durante dos años con el objetivo de crear una peluca para su madre que padece de cáncer cerebral.

Tras someterse a un tratamiento de radiación para atacar las células cancerígenas, Melanie, de 62 años, perdió todo su cabello.

Es así, que en medio de un almuerzo familiar, Matt le preguntó en modo de broma: "¿Por qué no me dejo crecer el pelo para hacerte una peluca?". Sin embargo, lo que empezó como un chiste terminó haciéndose realidad.

"Me importa parecer enferma"

Según consignó Insider, la madre no estaba del todo de acuerdo con la idea, sobre todo porque la universidad a la que asiste Matt sería muy estricta con la longitud del cabello. A pesar de eso, el hombre persistió en la idea y, finalmente, logró darle una peluca a su madre.

"Al no tener cabello, sobresales como un pulgar dolorido y las personas bien intencionadas pueden decir cosas que te rompen el corazón. No me importa estar enferma, pero me importa parecer enferma. Prefiero mezclarme y no destacar en la tienda", aseguró la mujer.