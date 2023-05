Padres ganan demanda contra conocido restaurant luego que su hija se quemara con un nugget

16 may. 2023 - 10:21 hrs.

Unos padres ganaron una demanda contra McDonald's, luego que su hija de 7 años se quemara con un nugget de pollo, lo que la dejó con graves heridas en 2019, en Florida, Estados Unidos.

Philana Holmes, la madre de la pequeña -de 4 años en ese momento- explicó que al pasar por un Automac, recibió la comida y luego de entregársela a su hija, esta comenzó a gritar. En ese instante, la mujer no sabía lo que estaba ocurriendo, así que detuvo la marcha del auto, y captó que la niña tenía una quemadura en la pierna, por lo que procedió a tomar fotos con su celular.

Los abogados representantes de la cadena de comida rápida fueron enfáticos en señalar que la comida debía estar caliente para evitar el envenenamiento por salmonela.

No obstante, los padres de la niña -que terminó con quemaduras de segundo grado- dijeron que no hubo una capacitación adecuada para los empleados, ya que no advirtieron a los clientes de los peligros de la temperatura.

Ahora será un segundo jurado el encargado de determinar cuánto pagará McDonald's USA, tanto a la niña afectada como a su madre.