Papa critica reemplazar hijos por mascotas: "renegar de la paternidad y maternidad nos rebaja, no quita humanidad"

12 may. 2023 - 14:23 hrs.

El Papa Francisco reveló que hace unos días regañó a una mujer por tratar a su perro como a un hijo.

Así lo indicó en su discurso durante la tercera edición de "Los Estados Generales de la Natalidad", un evento en el que también participó la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

En su intervención, resaltó que “el tema de la natalidad es central para todos, sobre todo para el futuro”.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren más, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos”, señaló el Papa Francisco.

“Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad. Y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad. Y sufre la patria, que no tiene hijos”, agregó el Santo Padre.