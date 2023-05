La OMS levanta la alerta máxima mundial por epidemia de Viruela del Mono

11 may. 2023 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la epidemia por Viruela del Mono dejó de ser una emergencia sanitaria global, a 10 meses de alertar sobre su propagación.

La decisión se dio a conocer un día después de que se reuniera el comité de emergencia que analizaba trimestralmente el brote, cuyos casos se han reducido un 90% en los tres últimos meses.

La enfermedad (denominada 'mpox' por la OMS) afectó al menos a 87.000 personas en 111 países, con 140 fallecidos.

¿Qué dijo la OMS?

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en una rueda de prensa que "el comité de emergencia para mpox se reunió y me recomendó que el brote multinacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional".

"He aceptado ese consejo y me complace declarar que el mpox ya no es una emergencia sanitaria mundial", señaló la autoridad.

"En julio del año pasado, declaré una emergencia de salud pública de interés internacional por el brote en varios países, a medida que el virus se propagaba rápidamente por todo el mundo", sin embargo, aclaró que la entidad "se ha sentido muy alentada por la rápida respuesta de los países", debido a "un progreso constante en el control del brote".

"En particular, el trabajo de las organizaciones comunitarias, junto con las autoridades de salud pública, ha sido fundamental para informar a las personas sobre los riesgos de la mpox", complementó.

Pese a que el estigma ha sido una preocupación importante en el manejo de la epidemia y continúa obstaculizando el acceso a la atención médica, "la temida reacción contra las comunidades más afectadas no se ha materializado en gran medida".

"No significa que el trabajo ha terminado"

Tedros Adhanom precisó que "sin embargo, al igual que con el Covid-19, eso no significa que el trabajo haya terminado".

La Viruela del Mono "continúa planteando importantes desafíos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible".

"Si bien celebramos la tendencia a la baja de los casos en todo el mundo, el virus continúa afectando a las comunidades en todas las regiones, incluso en África, donde la transmisión aún no se comprende bien", sostuvo.

