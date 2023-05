"Yo puedo hacer eso": Madre le pide a su hijo que le abra una cuenta en OnlyFans sin saber para qué se usa

09 may. 2023 - 12:00 hrs.

En ocasiones, las personas adultas sufren con las barreras digitales que surgen con las nuevas tecnologías. Es por eso que, cuando se enfrentan a un nuevo desafío de este estilo, suelen pedir ayuda a personas más jóvenes, como sus hijos o nietos.

Fue una situación así la que se viralizó en redes sociales, cuando un hijo subió una conversación de WhatsApp con su madre, debido a una inocente petición de ella.

En detalle, la madre le pidió a su hijo que le abriera una cuenta de OnlyFans, sin saber para qué se usa esta plataforma, provocando carcajadas en su descendencia y en las más 300 mil personas que han visto el video.

"Yo no sé qué será eso, pero es lo que hay que hacer"

En el chat de WhatsApp que subió el hijo de la mujer a TikTok, cuyo usuario es @zpjta, se lee la solicitud de la madre, la que dijo: "Hijo, qué hay que hacer para tener OnlyFans".

Luego, ante la pregunta estupefacta de su hijo, añadió "y qué es eso, la gente gana mucho dinero. Una plataforma o no sé". "Mamá, ¿me lo estás preguntando en serio o es una broma?", le contesta él. Ella, convencida, replica que "yo puedo hacer eso, voy a ver cómo se abre".

La madre luego le envió un audio, explicando cómo había llegado a escuchar de esa red social: "He visto un video de uno que (...) le preguntan ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? Y le ha dicho 350 mil (euros) (...) entonces dice que OnlyFans es una plataforma donde hay suscriptores. Yo no sé qué será eso, pero es lo que hay que hacer".

"Dice que es para subir fotos. Yo puedo subir fotos de mis muebles", agregó, ante las peticiones de su hijo de que no abriera nada.

"Eso me lo tendrías que abrir tú, tranquilamente (...) puedo poner videos, pero sin que se me vea la cara, de cómo ejecuto. Eso da dinero porque lo ve la gente, tú flipas, a lo mejor a la gente le da por ver mis muebles o mi tutorial. Yo no sé de qué te ríes", aseveró la madre.

Por último, cuando el hijo le explicó para qué se usaba, dijo, riéndose, "pues entonces me lo abro, ¿no?". "Tu imagínate mi cara cuando me has dicho que te gestionase el OnlyFans", cerró su hijo.

