Citó a su novio, le vendó los ojos y lo entregó a su amante que le terminó quitando la vida en Perú

08 may. 2023 - 14:00 hrs.

Romer Campos Meza. Este es el nombre de un joven que el 20 de abril de este año murió a manos de un sicario en la ciudad de Huaral, en Perú, y cuyo crimen ha remecido a la comunidad de ese país.

El 'modus operandi' fue lo que más llamó la atención. Y es que el hombre fue asesinado por un individuo que terminó siendo el amante de su pareja y, además, con la complicidad de ella.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo ocurrió el crimen?

Todo comenzó una vez que la joven citara a Campos en el contexto de una "sorpresa romántica". Ambos se encontraron en un lugar, donde ella le vendó los ojos, para más tarde entregarlo a su amante, Roger Moreno.

A partir de allí, la víctima recibió un total de 17 disparos por parte de una banda llamada "El Colocho", a la cual pertenecería Moreno, los que terminaron provocando su muerte, informó Clarín.

Momento en que la joven venda los ojos de su pareja / Clarín

La detención de la joven

La policía finalmente detuvo a la pareja de Campos, de 17 años, quien luego confesó que había recibido órdenes de su amante.

De acuerdo a lo anterior, la joven indicó que esta agrupación la habría amenazado con matar a miembros de su familia en caso de no hacerles caso: "No tuve otra chance que entregarlo para que no mate a mis hermanos", expresó.

Así fue como los propios funcionarios policiales confirmaron más tarde que la detenida mantenía una relación con el fallecido y, al mismo tiempo, con el agresor.

"Esta investigación ya fue esclarecida, fueron capturados los actores intelectuales y quienes llevaron a este pobre hombre al paredón, como se dice, para que sea ejecutado vilmente", indicaron los uniformados.

No obstante, el líder de la banda continúa prófugo, por lo que se ha desplegado un amplio operativo para dar con su ubicación y arrestarlo lo antes posible.