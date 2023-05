Niño de 13 años fue invitado a la coronación del rey Carlos III tras recaudar 800 mil dólares y romper récord Guinness

Grandes personajes del mundo de la política, líderes mundiales e incluso celebridades fueron invitados a la ceremonia de coronación del rey Carlos III.

Entre todos estos personajes, uno de los invitados es un niño de tan solo 13 años que participará del evento gracias a una labor social que lideró.

Max Woosey, adolescente británico de 13 años, dirá presente en la ceremonia de coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster, debido a un importante aporte que realizó.

En 2022, Max recibió la medalla del Imperio Británico por el servicio meritorio digno del reconocimiento de la Corona. El joven logró recaudar más de 800 mil dólares para el hospicio de Braunton, ciudad de origen del adolescente.

El dinero fue en ayuda de adultos mayores de Devon del Norte. Fueron más de 400 las personas beneficiadas.

El niño recaudó fondos durmiendo por 1.099 días en una carpa que instaló en el patio de su casa y que le había regalado un vecino antes de fallecer.

El 29 de marzo del año pasado, obtuvo el récord Guinness por "recaudar la mayor cantidad de dinero haciendo camping individual". Max tenía pensado alcanzar la suma de US$ 125 mil, sin embargo, superó la cantidad en un 600%.

