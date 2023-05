Científico asegura que los humanos somos una plaga: "Habría que controlar la natalidad"

04 may. 2023 - 14:00 hrs.

El científico español Miguel Beato se refirió a la evolución del ser humano y la medicina.

En entrevista con El País, el ginecólogo de profesión realizó un duro análisis hacia la especie humana, la cual, a su juicio, actualmente es una plaga que no evoluciona, sino que involuciona.

Ir a la siguiente nota

"La especie humana ya no evoluciona genéticamente"

"El ser humano no evoluciona ya porque la medicina y los cuidados hacen que el que no tiene capacidad para competir biológicamente, siga adelante y tenga hijos. El genoma humano ya no evoluciona, involuciona", comenzó diciendo.

Así, agregó que "estamos creando malos genomas porque permitimos que todo el mundo, con el defecto que sea, miopía o lo que sea, se reproduzca y tenga hijos. Para la evolución es clave que el que no esté bien preparado, casque y no tenga hijos. Si no, no hay evolución".

En esa línea, ahondó en que "la especie humana ya no evoluciona genéticamente, evoluciona culturalmente. La evolución que hay es cultural, a base de crear conocimiento, de domesticar la naturaleza, de mejorar todos los problemas... Y la prueba es que lo que evoluciona ahora es la inteligencia artificial, los ordenadores, pero no el cerebro humano".

"Somos una plaga"

En esa línea, el primer director del Centro de Regulación Genómica español señaló que los seres humanos somos una plaga y propone un control hacia la natalidad.

"Lo peor que ha aportado la medicina a la Tierra es que somos demasiados humanos. Somos una plaga y nos estamos cargando el mundo. El mundo no se lo cargan las especies salvajes, lo hacemos nosotros con nuestras fábricas, nuestras ciudades, que son una monstruosidad total, la negación de la naturaleza, la contaminación. Es una cultura que puede llevar al fin del mundo de esta especie y está acercándose a eso. A largo plazo, salimos perdiendo", afirmó.

Si bien al ser consultado sobre qué sugiere en este ámbito, en primera instancia señaló "no lo sé", luego explicó que: "Habría que controlar la natalidad y reducir el número de humanos. Antes eso se hacía con guerras, pero ahora ya no hay guerras de ese tipo que exterminen a tanta gente".