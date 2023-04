Caminaba por la calle, le cayó repentinamente un árbol encima y logró sobrevivir: "Pensé que me moría"

27 abr. 2023 - 12:30 hrs.

La comunidad de la ciudad de Rosario, en Argentina, se encuentra conmocionada luego de enterarse de un impactante episodio que afectó a una mujer que circulaba por la vía pública, el cual fue captado por una cámara de seguridad.

Según la filmación, el hecho ocurrió pasado el mediodía del martes recién pasado. En ese momento, la mujer fue golpeada por el tronco de un árbol que se desprendió del suelo.

El impactante golpe

La afectada iba caminando por una vereda cuando de pronto se percató que el árbol iba a ceder. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse a salvo, fue impactada por el tronco, terminando en el piso debido al golpe.

A partir de allí, fue auxiliada por algunas personas que transitaban por el lugar, hasta la llegada de la ambulancia, que la trasladó hasta un centro médico de esa zona en Argentina.

La paciente acabó con lesiones en su cráneo, por lo que debió ser internada, aunque logró sobrevivir y ahora se encuentra fuera de peligro.

¿Qué dijo la afectada?

La mujer fue identificada como Analía Romero, de 39 años, quien más tarde relató lo sucedido: "Estoy con un momento emocional de altibajos, veo el video y no lo puedo creer", señaló, según consignó Infobae.

"Pensé que me moría, escuché el ruido cuando iba por la calle, pensé que era una rama. Cuando giré la cabeza, no lo era. Intenté correr hasta donde pude. Sentí el golpe en seco en la cabeza y pensé que me había matado", sostuvo.

La afectada agregó que "me quedé quieta y vi al muchacho que estaba a treinta metros y le pedí ayuda, después vinieron dos mujeres a quienes me encantaría conocer, dos ángeles que me agarraron la mano, una de un lado y otra del otro".

Por último, Analía comentó que el árbol ya tenía denuncias ante la municipalidad, debido al deterioro y el riesgo de desplomarse.

