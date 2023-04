Presidente Joe Biden anuncia que será candidato a la reelección en 2024

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a través de redes sociales que se postulará a la reelección en 2024, entrando, a sus 80 años, en una feroz nueva campaña por la Casa Blanca "para terminar el trabajo".

"Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales. Creo que este es el nuestro", comenzó diciendo el Mandatario en su cuenta de Twitter.

"Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Terminemos el trabajo", escribió Biden.

La publicación fue acompañado por un video en el que se muestran una serie de imágenes, que van desde su gestión como presidente hasta el asalto al capitolio.

En el anuncio figura también el nombre de la actual vicepresidenta, Kamala Harris, que previsiblemente repetirá como 'número dos' de la campaña del Partido Demócrata para los comicios de noviembre de 2024.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly