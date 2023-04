Fotógrafo ganó importante premio, pero lo rechazó al confesar que usó Inteligencia Artificial

18 abr. 2023 - 16:32 hrs.

El fotógrafo berlinés, Boris Eldagsen, rechazó un importante premio en un intento de suscitar un debate respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la fotografía.

El artista ganó la categoría Creatividad en los Sony World Photography Awards 2023. Sin embargo, se negó a recibir el premio por su imagen “Pseudomnesia: The Electricia”, ya que confesó que utilizó IA para crearla.

Según BBC News, la imagen se describe como “un inquietante retrato en blanco y negro de dos mujeres de distintas generaciones, que recuerda el lenguaje visual de los retratos familiares de los años 40". Para crearla, el berlinés, usó la tecnología de inpainting y outpainting que otorga la Inteligencia Artificial. Además, de sus conocimientos de fotografía, logró un resultado notable.

El artista, presentó la foto con intenciones de ocasionar una discusión abierta respecto a la utilización del IA en concursos de fotografía convencional. Según los organizadores del concurso, los jueces sabían de la naturaleza de la imagen, pero, pensaron que era una colaboración entre el artista y la Inteligencia Artificial.

"Me presenté de forma descarada, para saber si los concursos están preparados para que se presenten imágenes de IA. No lo están. Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a participar a las imágenes de IA, o sería un error? Con mi rechazo al premio espero acelerar este debate", dijo Boris Eldagsen. ¿Qué te parece?