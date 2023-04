Supuesta mujer vendía fotos para adultos, pero no eran reales: Imágenes eran creadas por inteligencia artificial

12 abr. 2023 - 11:15 hrs.

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que día a día se inserta más en la sociedad y su impacto ha sido tal que, incluso, se ve como una "amenaza" para los humanos en el futuro.

Dentro de sus múltiples funciones, la IA permite emular características de las personas, algo que fue utilizado para crear imágenes de una mujer, las que luego eran vendidas en una plataforma para adultos.

Claudia, como se hacía llamar en Reddit, simulaba ser, gracias a la IA, una mujer joven de 19 años de pelo negro y oscuro que vendía fotos de desnudos a quienes le enviaran mensajes internos.

Imágenes tenían características de falsedad

Un reportaje de The Washington Post reveló que las fotos de Claudia tenían características de falsedad. Por ejemplo, el fondo donde se efectuaban las presuntas fotografías contaba con detalles extraños, mientras que en el cuello de la mujer había un lunar que desaparecía entre una foto y otra.

La primera fotografía de Claudia en la red social fue publicada en enero pasado y contenía un mensaje sexualmente explícito. Según la herramienta ZeroGPT, que permite detectar texto generado por un computador, al menos el 97% del escrito había sido producido por una herramienta de IA como ChatGPT.

Otras de sus publicaciones eran más mensajes e imágenes íntimas, como una en ropa interior. La semana pasada, incluso, Claudia subió una foto suya en un foro de Reddit, el cual está destinado a la publicación de "imágenes de rostros humanos".

Mientras algunos usuarios de la red social señalaron que su piel era "demasiado perfecta", otros hicieron alusión a que la habitación en que se hizo la fotografía tenía una viga en el techo que desaparecía detrás de su cabeza, pero no volvía a aparecer al otro lado.

En el aspecto más técnico, un programador de inteligencia artificial reveló que la foto tenía un ancho de 512 píxeles, el mismo que es utilizado, por defecto, en las imágenes que se confeccionan en Stable Diffusion, herramienta dedicada a la creación de imágenes en alta calidad.

"Me siento un poco engañado"

Un usuario de Reddit, identificado como "legalbeagle1966", fue una de las decenas de personas que comentaba las fotografías de Claudia.

"Bastante sexy y perfecta", escribió en una de las imágenes. El internauta fue contactado por el citado medio y, tras saber que la mujer era un fraude, señaló que "me siento un poco engañado".

Otro usuario, "Lanky_Grade_268", quien había descrito a la joven como "hermosa y encantadora", quedó impactado cuando se supo que las fotografías no eran reales. "Da miedo, porque será difícil distinguir entre una IA y una persona real", acotó.

Sin embargo, hubo quienes no variaron su percepción tras la revelación. "Es un personaje bonito", sostuvo el usuario de Reddit "Ryan5197", quien aseveró que "mi opinión sobre la imagen no ha cambiado".

Desde The Washington Post intentaron contactarse con Claudia, pero no fue posible, por lo que no pudieron obtener detalles respectó a cómo se crearon las fotos ni a cuánto dinero se recaudó con el fraude.

