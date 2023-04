Influencer compartió reflexión sobre la muerte en TikTok y días después fue asesinada por su expareja

10 abr. 2023 - 14:00 hrs.

A finales de marzo, la modelo e influencer dominicana Chantal Jiménez publicó en TikTok un video en el que hacía una profunda reflexión sobre la muerte. Dos semanas después, la también locutora fue encontrada sin vida tras ser asesinada por Yensy Graciano, su expareja.

Esta triste coincidencia no pasó desapercibida para los seguidores de la mujer, quienes acudieron a la popular red social para lamentar el brutal crimen que ocurrió este sábado 8 de abril en República Dominicana.

Chantal había retirado una querella en contra de Yensy por petición de su propio padre

Los datos recabados por la policía local indican que Graciano asesinó a Jiménez con un arma de fuego, la que luego habría utilizado para suicidarse.

Según reporta el sitio Semana, por ahora se desconocen cuáles habrían sido los motivos que tuvo el sujeto para atentar contra la vida de la famosa influencer, así que la investigación sigue en curso para esclarecer las razones.

Sí se sabe sobre una querella y orden de alejamiento que Chantal había presentado en contra de Yensy, la que posteriormente había sido retirada por ella misma a petición de su propio padre, Roque Jiménez.

El progenitor de la modelo reconoció que días atrás tuvo una conversación con el asesino de su hija. En esa oportunidad, él le dijo "entre ustedes dos ya no puede haber nada, porque es todo un problema. No quiero que cometas una locura. Recuerda que tú eres como mi hijo", de acuerdo a una conversación con el medio El Caribe.

De izquierda a derecha, el asesino suicida Yensy Graciano y el padre de la víctima, Roque Jiménez. Créditos: CDN 37.

Entre desgarradoras lágrimas, Roque señaló que el sujeto "me traicionó. No tengo palabras, estoy destrozado porque (Chantal) era mi bombón, esa muchacha era mi vida entera. No la podré ver más (...) siempre estaba conmigo".

Yensy le había asegurado que ya no estaba molestando a su hija y que la dejaría tranquila; sin embargo, "se fue por detrás y me la mató (...) nunca pensé que él podría hacerme eso, matar a mi muchacha, lo que más quiero en este mundo".

El reflexivo video de Chantal sobre la muerte

Específicamente el lunes 27 de marzo, la modelo subió a TikTok un video de casi un minuto y medio, en el que reflexionaba que "lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, lamentablemente. La muerte es la realidad de la vida. Nada dura para siempre y quien no disfrute lo que tiene hoy, con seguridad lo lamentará mañana".

"Hay personas que viven como si nunca fueran a morir y cuando mueren lo hacen sin haber vivido. ¿Por qué no hacer lo que realmente amas? Sin importar lo que hagas, el resultado siempre será el mismo. Lo mejor y lo más inteligente es disfrutar lo que haces hasta el final", agregó la famosa.

Por último, Chantal concluyó que "al final, la vida es tuya y eso es lo único que te vas a llevar: lo que tú disfrutes y valores".