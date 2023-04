"El Oscar a la mejor actriz": Médico descubrió infidelidad de paciente en pleno trabajo de parto

04 abr. 2023 - 17:00 hrs.

TikTok alberga tantos contenidos que muchos de ellos se hacen virales en cuestión de días. Desde hace un tiempo que las historias —o la tendencia denominada "story time"— son las que más interacciones generan, lo que quedó ejemplificado con el relato de un médico.

A través de la red social, el profesional de la salud contó cómo descubrió que una de sus pacientes le era infiel a su esposo. El secreto no lo descubrió en un simple chequeo de salud, sino mientras la mujer estaba en pleno trabajo de parto y acompañada de su marido.

Ir a la siguiente nota

Así fue la revelación de la infidelidad

Identificado como Tas Medina, el médico contó que "había una paciente que ya estaba en trabajo de parto y se encontraba con su esposo. El hombre la andaba besando, le tocaba la barriga y ella le decía: 'Mi amor, por fin vamos a tener a nuestro hijo y vas a poder vivir con nosotros'".

La escena le causó ternura y emoción, pero el caso comenzó a dar un vuelco minutos más tarde, cuando salió a buscar unos documentos en recepción y un guardia se le acerca para avisarle que llegó el marido de la misma paciente.

TikTok @tas.medina

Sorprendido, el especialista le preguntó que aclarase la situación, a lo que el vigilante le responde que el hombre que está acompañando a la paciente es un familiar. "Yo no sabía qué hacer. Me acerqué a la entrada del hospital y le pregunté si era el esposo de la mujer. Me respondió que sí y que venía con sus dos hijos a verla", declaró Tas.

Con el argumento de que estaban preparando las tareas de parto, le pidió que esperara y regresó con la mujer para quedarse a solas: "Señora, allá afuera hay un hombre diciendo que es tu esposo, pero aquí dentro hay otro diciendo que es tu esposo. ¿Qué es esto? ¿Qué hago?", le preguntó consternado.

"Acá tenemos el Oscar de la mejor actriz"

La paciente le terminó revelando que el hombre con los dos hijos que la estaba esperando era el verdadero padre: "Me dijo que estaba en un crucero, que estaba trabajando y que demoraba seis meses, que claramente no pensaba que iba a llegar antes. Para que le diera dinero, le dijo al falso padre (el primero en acompañarla) que esperaba un hijo suyo", recordó Medina.

El médico reconoció haberse sentido en una película: "Acá tenemos al Oscar, a la que se ganó el Oscar a la mejor actriz. Si es que no se lo gana, se lo mando yo a su casa".

TikTok @tas.medina

"Traigan palomitas"

La mujer le suplicó no dejar pasar al verdadero padre, algo que él no iba a hacer. Sin embargo, el guardia de seguridad sí lo hizo.

"El señor llega, el otro está afuera y cuando este iba a entrar, el vigilante le dice 'no, ya entró el esposo de la señora'", relató el testigo privilegiado.

Después de un par de gritos y un momento de máxima tensión, el falso padre entró a la habitación: "Cuando se encontró con el otro, ¡pum!, se armó fuerte, eso era una película de Jean-Claude Van Damme. Yo le decía a las auxiliares 'traigan palomitas y traigan a seguridad'. En fin, ninguno de los dos se quedó, los dos se fueron presos y la señora tuvo a su hijo", finalizó el médico.

Todo sobre TikTok