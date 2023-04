Así es el pez caracol, la especie que fue captada a más de 8 mil metros de profundidad en el mar

En el marco de un estudio acerca de las poblaciones de peces que habitan en las mayores profundidades del mar, científicos de la Universidad de Australia Occidental (UWA, por sus siglas en inglés) y de la Universidad de Ciencia y Tecnología Marina de Tokio publicaron fotografías de un increíble hallazgo.

A 8.336 metros de profundidad, los especialistas encontraron al denominado "pez caracol", cuyo nombre científico es Pseudoliparis belyaevi, en la fosa Izu-Ogasawara, en Japón.

Ir a la siguiente nota

La especie fue captada en septiembre de 2022 por robots marinos —que portaban cebo para atraer a los peces—, pero recién este domingo 2 de abril se publicaron las imágenes de aquel suceso.

Nunca antes se había encontrado una especie a tales profundidades. La última había sido en 2008, cuando registraron a otro pez caracol a 7.703 metros debajo del nivel superficial del mar. Por lo mismo, esto fue destacado por los líderes de la investigación y por otros expertos del área.

Primero que todo, el profesor de la UWA y líder del estudio, Alan Jamieson, señaló que "hemos pasado más de 15 años investigando estos peces caracol de profundidad. Hay mucho más para ellos que simplemente la profundidad, pero la profundidad máxima a la que pueden sobrevivir es realmente asombrosa".

Tradicionalmente y casi de manera mitológica, la Fosa de las Marianas, ubicada en el océano Pacífico occidental, es concebida como la zona marítima donde habitan desconocidas especies a varios kilómetros de profundidad. Pero los expertos se inclinaron por Japón debido a una especial razón.

🌊 Scientists from #UWA and Japan have set a new record for the deepest fish ever filmed and caught! 🐟 They discovered a snailfish at a depth of 8,336m in the Izu-Ogasawara Trench and caught two more from 8,022m during a two-month expedition. @minderoo https://t.co/RjJ7CxD97d pic.twitter.com/kRdYJsI3yU