Influencer dejó a su esposo por su hijastro: Se casaron y ahora tuvieron a su segundo hijo

04 abr. 2023 - 10:30 hrs.

La influencer rusa Marina Balmasheva, de 38 años, tiene una historia que parece haber sido sacada de la ficción.

La mujer dejó a su esposo, Alexey, por el hijo de él: Vladimir Shavyrin, su hijastro de 24 años y a quien cuidó desde que tenía 7.

Cuando Marina y Vladimir se enamoraron, comenzaron una especie de relación "secreta", pero luego dieron a conocer su vínculo y se casaron.

En 2021 tuvieron a su primera hija, Olga, de actuales 2 años, y el pasado 27 de marzo nació el segundo hijo de la relación, quien fue llamado Vladimir.

"En honor a su papá y su abuelo"

Marina ha publicado diversas imágenes del recién nacido en su cuenta de Instagram y, en una fotografía en la que el menor aparece con su padre, fue donde reveló su nombre.

"Dos Vladimirs, el menor en honor a su papá y su abuelo. Nombrado mucho antes de que nacieran", señaló en el posteo.

"Hubiera perdonado el engaño si no fuera mi hijo"

Hace un tiempo, Alexey, exesposo de Marina y padre de Vladimir, se refirió a la relación entre ella y su hijo.

El hombre aseguró que Marina empezó a seducir al joven cuando él regresaba a la casa durante las vacaciones, después de la universidad: "Hubiera perdonado su engaño, si no fuera porque es mi hijo", expresó.

Marina, en tanto, dejó en claro que durante su matrimonio con Alexey no era feliz y que tuvo que "fingir". En esa línea indicó que: "¿Me arrepiento de haber destruido a la familia? Tanto sí como no".

"Estoy avergonzada de haber matado la estabilidad de 'mamá y papá'. Pero, ¿quería volver con mi ex? No. ¿Siento ira y odio hacia él? Ya no más. Es una buena persona y un padre maravilloso", sostuvo hace algún tiempo.