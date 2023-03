"Antes de divorciarme me estaba enfermando": Hombre de 102 años se divorció a los 99 y ahora dice vivir en plenitud

31 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Mauricio es un anciano de 102 años de Argentina, que se hizo viral al recordar su divorcio cuando tenía 99 años y cómo le cambió la vida, tanto que ahora está optando por una participación en el libro Guinness de los Récords.

El hombre concedió una entrevista al programa de televisión “Nosotros en la mañana”, a propósito de su cumpleaños número 102. De acuerdo a la reseña de Milenio, antes de su divorcio Mauricio presentaba problemas de salud, como taquicardia e hipertensión.

Tras separarse de su segunda esposa, desaparecieron todos sus males e incluso se sintió mucho más feliz porque podía disfrutar del amor de sus hijos y de la gente que lo rodeaba, contó.

Anciano de 102 años cuenta sobre su divorcio a los 99

"Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día", aseguró y agregó que a escasos dos o tres meses de su separación todas esas enfermedades desaparecieron.

Al preguntarle cuál es el secreto para vivir tanto, contestó que la clave es no guardar rencores y “tener mucho amor a toda la gente”. Añadió que la mejor receta se la enseñó un poeta que dijo: “Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca”.

En la entrevista, Mauricio dijo que camina al menos 40 minutos diarios, incluso dentro de casa, si no es posible salir. Contó que ejercita la memoria gracias a la lectura: "Ya los ojos me están fallando un poco, me ayuda la técnica moderna con los celulares que uno puede agrandar las letras”.

Un divorcio de récord Guinness

Según pudo conocer Milenio, Mauricio se postuló en los Guinness como uno de los hombres más longevos en divorciarse, pero por ahora las candidaturas para la categoría están cerradas. No obstante, su historia está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales.