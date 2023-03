Estuvo 14 meses sin poder orinar por su cuenta y terminó siendo diagnosticada con extraño síndrome

23 mar. 2023 - 12:05 hrs.

Elle Adams, de 30 años, despertó la mañana del 30 de octubre del 2020 y se percató que tenía problemas para orinar. Lo más curioso es que no importaba cuánto líquido bebiera, ya que simplemente no podía hacerlo.

Al asistir al médico, los especialistas le dijeron que tenía un litro de orina "atascado" en su vejiga, que se considera el doble a lo que una mujer en promedio puede almacenar. Por este motivo, le colocaron un catéter de emergencia, que se introduce en la vejiga para drenar la orina.

Después de cuatro horas en el doctor, le dijeron que podía quitarse el catéter e intentar ir al baño como ella lo hacía normalmente. En paralelo, también le enseñaron a usarlo para que lo ocupara mientras estaba en su domicilio, informa Daily Star.

No obstante, al momento de llegar a su casa, se dio cuenta de que no podía ir al baño sin este equipo. Así fue como pasó 14 meses sin poder orinar con normalidad, hasta que le detectaron un extraño síndrome.

El impactante diagnóstico

En este contexto, Adams, que vive en Inglaterra, se sometió a una prueba urodinámica para analizar su tracto urinario inferior.

Fue en diciembre del 2021 cuando terminó siendo diagnosticada con el síndrome de Fowler, considerado poco común, y que se caracteriza por una retención urinaria crónica, frecuente en mujeres.

La joven, que hasta ese instante se consideraba alguien sana, indicó que "me hablaron sobre las opciones de tratamiento, que eran mínimas. Probamos con medicamentos, pero no hizo ninguna diferencia".

Este diagnóstico se traducía en que ella debía utilizar un catéter por el resto de su vida. Sin embargo, en enero de este año fue operada y su condición mejoró.

Elle Adams / Daily Star

"Me ha hecho la vida más fácil"

Tras este procedimiento médico, la paciente afirmó que "no cambia la vida, pero puede ayudar. Me 'cateterizo' mucho menos, alrededor de un 50% menos".

Al mismo tiempo, remarcó que esto "me ha hecho la vida más fácil, después de dos años de infierno es todo lo que puedo pedir".

"No podría haber imaginado cómo me estaba yendo antes. Fue tan agotador y tomó mi vida. Se me estaba volviendo difícil imaginar que hubiera sido así para siempre", agregó.

