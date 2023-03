Fue captado en video: Auto voló por los aires en extraño accidente en una carretera de Estados Unidos

Un extraño accidente quedó inmortalizado en la cámara de un vehículo que transitaba por una carretera en Los Ángeles, Estados Unidos. El sorprendente hecho provocó que un city car, literalmente, durante unos segundos volara por los aires.

Fue el usuario de Twitter, Anoop Khatra, quien habría captado el accidente vial y quien luego lo publicó en sus redes sociales.

Khatra, quien se trasladaba en su Tesla, presenció el momento exacto en que un Kia Soul se elevaba por los aires.

En las imágenes se puede ver cómo al frente de la cámara los automóviles avanzan tranquilamente por una carretera en Chatsworth, Los Ángeles.

Mientras el city car, un Kia Soul, avanza frente al Tesla, una camioneta blanca en la vía a la derecha de las imágenes, comienza a acelerar.

Unos segundos más tarde se puede apreciar el momento justo en que la rueda frontal izquierda de la camioneta se desprende e impacta al city car que se le había acercado.

Pareciera que el neumático se cuela bajo el vehículo, lo que provoca que se eleve a gran altura. Por la velocidad, el Kia continúa deslizándose por el suelo, una vez que impacta el pavimento, mientras que la camioneta continúa acelerando y desaparece por una pista a la derecha.

Según consignaron en The Sun, personal de patrulla en la carretera estadounidense habría confirmado que, a pesar del espectacular accidente, el conductor del Kia Soul solo sufrió lesiones menores, las que le habrían permitido salir de su auto caminando.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX