Hombre quiso donar un riñón a su esposa y terminó descubriendo que era su hermana

27 mar. 2023 - 13:30 hrs.

A pesar de que gran parte de la población puede convertirse en un donante de órganos en vida, se debe cumplir con ciertos requisitos para hacerlo. Tener un buen estado de salud, ser mayor de edad, tener compatibilidad genética; son algunas de las claves del proceso.

Este fue el caso de un hombre que se sometió a diversas pruebas con tal de descubrir si era posible donar un riñón a su esposa, quien se debatía entre la vida y la muerte tras dar a luz a su segundo hijo en común.

Resulta que, al cabo de unas horas, los médicos lo llamaron para comunicarle que eran compatibles. Sin embargo, los expertos le solicitaron nuevos estudios, ya que, al parecer, su pareja podría ser su hermana biológica.

Fue adoptado cuando era un recién nacido

Posteriormente, el hombre decidió buscar ayuda y publicó su historia en Reddit. En ese lugar, el sujeto explicó que fue adoptado cuando era un recién nacido, por lo que no tenía conocimiento del paradero de su familia biológica.

"Sabía que sería una posibilidad remota, así que decidí hacerme la prueba para ver si podía donar. Recibí una llamada el otro día diciendo que era compatible. El médico dijo algo sobre querer hacer pruebas adicionales, no pensé mucho en eso y estuve de acuerdo", explicó.

Según consignó Irish Mirror, cuando el hombre recibió los resultados, pudo conocer que él y su esposa tenían un "porcentaje de coincidencias anormalmente alto".

"No estoy bromeando"

"Estamos relacionados. No, no estoy bromeando. No sé qué hacer para seguir adelante, pero sé que puede estar mal. Ella es mi esposa y la madre de nuestros hijos", escribió en la red social.

Posteriormente, el hombre recibió miles de comentarios respecto a cómo debía proceder respecto a la composición de su familia tras conocer la compleja información.

No obstante, y pese a que algunos le indicaron que debía terminar su relación, el sujeto tomó la determinación de continuar con su esposa, ya que sus dos hijos no poseían ningún tipo de complicación de salud u otro problema asociado.