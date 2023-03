Se hizo un test de ADN por "diversión" y terminó descubriendo que su tío es su verdadero papá

21 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Sorpresa e indignación fue lo que provocó el resultado de una prueba de ADN realizada por un hombre que tenía como objetivo celebrar su cumpleaños de una forma bastante peculiar. Lo que partió como una broma terminó revelando un oscuro secreto familiar.

Por tan solo 96 dólares (aproximadamente 78 mil pesos chilenos), un joven, de 19 años, se enteró que su madre le había sido infiel al que, hasta ese minuto, era su padre. Sin embargo, no habría sido con un desconocido, al parecer su tío, el hermano de su hasta ahora papá, sería su verdadero progenitor.

"Mi padre solo compartía un 29.2% de ADN conmigo"

Con motivo de celebrar otro año de vida, este joven, quien prefirió no revelar su nombre, contó a The Mirror que cuando llegó a una farmacia y vio los test genéticos decidió comprar uno para él y otro para su padre por "diversión".

"Recibimos nuestros resultados hace unos días y entré en la sección de parientes de ADN para ver mis coincidencias. En la parte superior, figuraba que mi padre solo compartía un 29.2% de ADN conmigo y se predijo que sería mitad mi hermano, lo cual es imposible”, explicó el joven.

Posteriormente, el joven se enteró que comparte el 24.6% de ADN con su prima y fue así como logró comprender que, quizás, podrían ser hermanos y no primos como les habían hecho creer. "Me senté en mi habitación durante una hora en estado de shock y luego me invadió una sensación de ira", relató.

“No podía pensar en una relación genética que explicara lo que estaba viendo y tenía dudas sobre la precisión de los porcentajes [...] Los porcentajes compartidos son extremadamente precisos y es muy poco probable que sean falsos”, agregó.

Una madre desconsolada

Con el paso de las horas, el joven se armó de valor y se acercó a su madre con tal de que le explicará lo que realmente habría sucedido. “Nunca había visto el color desaparecer de la cara de alguien tan rápido. Parecía estupefacta y luego murmuró: ‘¿Qué tipo de pregunta es esta? Por supuesto que no’”, recordó.

No obstante, la mujer tuvo que reconocer su secreto y, a pesar de quedar en evidencia, se tomó la libertad de solicitar a su hijo que no le contara lo sucedido a su padre.

Lamentablemente para la madre, el joven decidió soltar la "bomba" y se formó una acalorada discusión familiar que habría llegado hasta los golpes entre su tío y el que, supuestamente, sería su progenitor.

“Si hubiera gastado el dinero de mi cumpleaños en otra cosa, nada de esto hubiera pasado, pero otra parte de mí se alegra de saber la verdad”, concluyó.