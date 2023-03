Creyó tener dolor de estómago por comer en la calle, fue al doctor y recibió un terrible diagnóstico

17 mar. 2023 - 15:15 hrs.

Freddy Herrera pasó hace cinco años por uno de los peores momentos de su vida. El hombre de 37 años, que vive hace un tiempo en Texas, en Estados Unidos, presentó problemas de salud que lo llevaron a asistir a un centro médico, donde recibió una desgarradora noticia.

Todo comenzó un día cuando Freddy tuvo dolor de estómago. En ese momento asoció esta molestia a una presunta infección por haber comido en la calle.

En un principio el dolor iba y venía. Sin embargo, la situación empeoró al presentar sangrado, que asoció a hemorroides, y náuseas, que lo llevaron a casi desmayarse, informa El Comercio de Perú.

El terrible diagnóstico

El hombre, que es hispano, hasta allí llevaba una vida saludable. En este sentido, su médico de cabecera le recomendó que, por ejemplo, bajara la intensidad en el gimnasio y se alimentara mejor.

La respuesta no dejó conforme a Herrera, quien solicitó más exámenes para esclarecer su caso, puesto que ya había pasado un año más o menos desde que presentó los primeros dolores.

Al paciente lo sometieron a una colonoscopia, un examen visual del interior del colon, y los especialistas terminaron detectando un tumor.

La etapa de recuperación

El hombre detalló parte de la conversación con el médico y señaló que "me explicó que había encontrado un tumor y me dijo: 'No voy a decirte que es cáncer, pero parece'. Me recomendó consultar de inmediato a un cirujano".

De allí en adelante, se sometió a una operación, específicamente, en 2018, ya que efectivamente se trató de un cáncer de colon que a esa altura estaba en etapa 3 y que se había extendido a sus glándulas linfáticas.

Finalmente, el hombre pasó por más operaciones y algunas sesiones de quimioterapias, por lo que se recuperó y ahora lleva una vida más saludable. Respecto al cáncer, recalcó que "es un proceso y hay que aprender a vivir con él, porque te cambia".