Asalta a su propio hijo mientras sacaba dinero en un cajero: lo condenaron a 26 meses de cárcel

15 mar. 2023 - 17:15 hrs.

Un hombre recibió condena de dos años de cárcel tras cometer un delito insólito. En noviembre de 2022 asaltó con un cuchillo a su propio hijo. El hecho ocurrió en Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, Reino Unido.

El reporte del Tribunal del Sheriff de Glasgow indica que, el 19 de noviembre de 2022, un delincuente atacó a un adolescente con un arma blanca.

El victimario aprovechó que el joven estaba solo en un cajero automático para someterlo y quitarle el dinero que retiró de la máquina bancaria segundos antes.

Padre robó a su hijo y lo descubren por la voz

La víctima declaró que antes de entrar al cajero automático se dio cuenta que el ladrón vigilaba la zona. A pesar de ello, decidió entrar para retirar 12 dólares de su cuenta bancaria.

El atracador lo abordó cuando intentaba retirarse. A través de la malla que cubría el rostro del hombre, el adolescente pudo reconocer a su padre. Sin embargo, fue a través de la voz que terminó por convencerse de que su atacante era su progenitor.

El delincuente le exigió que le entregara todo el dinero. Y, en ese instante, supo que era su papá. La víctima intentó convencerlo de que no lo hiciera. Incluso, le preguntó si no sabía a quién atacaba. Pero él le dijo que no.

De acuerdo con el Tribunal del Sheriff de Glasgow, el adolescente le quitó la malla a su padre en un forcejeo. Entonces, el hombre se dio cuenta de que estaba atacando a su propio hijo.

Tras huir del sitio, el joven contó al resto de su familia lo ocurrido. Después, todos denunciaron a su padre, un hombre de 45 años que confesó sentirse desesperado por la situación económica que atravesaba, según se lee en El Informador de México.

El victimario enfrenta condena por intento de robo y posesión de un arma blanca en un espacio público.