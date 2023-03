Preocupación por el destino de cinco mujeres iraníes que aparecen bailando en un video viral

Distintas organizaciones alrededor del mundo se han mostrado más que inquietas por el destino de cinco mujeres iraníes que protagonizaron un video sin velo (que es obligatorio en su país) y que se hizo viral la semana pasada en TikTok y otras plataformas de redes sociales.

Las jóvenes visten ombligueras, tienen el pelo suelto y bailan sobre la canción con ritmos sensuales "Calm Down", del cantante Rema. La canción se hizo famosa tras el dúo grabado por el nigeriano con la estrella estadounidense Selena Gomez.

"A todas las maravillosas mujeres que luchan para un mundo mejor, son una fuente de inspiración, canto por Ustedes y sueño con Ustedes", declaró Rema al compartir las imágenes del baile de las jóvenes.

This video of Iranian girls in Tehran’s Ekbatan neighborhood dancing unveiled to the song Calm Down by Rema and Selena Gomez has gone viral.

