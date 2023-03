Vivió 15 años engañada: Joven descubre que no se llama como creía debido a error en su acta de nacimiento

10 mar. 2023 - 18:00 hrs.

Gabby Mayor, una joven estadounidense, tardó 15 años en saber cuál era su verdadero nombre y, mediante un video publicado en TikTok, relató lo que le había sucedido.

"Pensando en cómo mis padres cometieron un error tipográfico en mi certificado de nacimiento y no descubrí hasta los 15 años que mi verdadero nombre es en realidad Babrielle", señaló.

En concreto, lo que ocurrió fue que, en lugar de haberla registrado como "Gabrielle", nombre que ha usado durante toda su vida, la inscribieron como "Babrielle", es decir, reemplazaron la G por la B.

¿Cómo descubrió el error?

Durante toda su vida, la joven se presentó e identificó con el nombre de Gabrielle, pero cuando estaba tramitando la obtención de su licencia de conducir, supo que en realidad nunca se llamó así.

A la espera de efectuar el trámite para obtener el documento, le dijeron que no había ningún registro de alguien llamado "Gabrielle Mayor", aunque sí había una persona inscrita como "Babrielle Mayor".

Tras consultarle a su madre lo sucedido, ella reconoció que hubo un error tipográfico en su acta de nacimiento.

"He estado viviendo en una mentira"

"En pocas palabras, no aprendí a conducir ese día, sino que aprendí que he estado viviendo una mentira durante los últimos 15 años", explicó a New York Post.

"Hasta el día de hoy, todos mis amigos me llaman 'Babby' o 'Babs'; incluso los extraños que han escuchado esta historia comenzarán a referirse a mí inmediatamente como 'Babs'", comentó, para luego expresar que "¡no hace falta decir que me cuesta pensar que es un hecho divertido!".

Cabe destacar que, pese a que durante una década y media estuvo registrada como Babrielle, luego de este suceso, sus padres cambiaron legalmente su nombre y pudo obtener su licencia de conducir.

