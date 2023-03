Modelo se contagió con coronavirus y le amputaron las piernas tras complicaciones cardiacas: Esta es su emotiva historia

10 mar. 2023 - 20:00 hrs.

En enero de 2022, la vida de Claire Bridges era de ensueño. Con apenas 20 años de edad era una modelo con su propio departamento, desempeñándose como camarera en sus ratos libres. Pero en ese mes todo cambió para ella tras contagiarse de coronavirus.

Con todos los esquemas de vacunación al día, el haber nacido con un problema cardiaco empeoró las complicaciones del covid-19. Resulta que la joven padece estenosis de la válvula aórtica, lo que consiste en una mutación de la aorta, la principal arteria del corazón.

Por esta falla cardiaca, su corazón tiene complicaciones para hacer fluir la sangre rica en oxígeno hacia el resto del cuerpo, ocasionando dificultades para respirar, mareos y fatiga.

Tras contraer el virus pandémico, su organismo completo comenzó a fallar. Los médicos hicieron sus mayores esfuerzos por mantenerla con vida y lo lograron, pero para ello debieron amputarle las piernas. Pese a los dramáticos episodios que sobrevivió, la estadounidense nunca dejó de sonreír.

El calvario de Claire

Una vez contagiada, la protagonista relató que las dificultades derivadas de su condición cardiaca se agravaron: "Fatiga extrema, sudores fríos; progresivamente cada día se hacía más difícil tratar de comer o beber algo. Un día, mi madre me encontró inconsciente y me llevó al hospital".

Ahí la dializaron, además de asistirla con un ventilador y una bomba para que su corazón soportara el mal momento. Según aseguró a la prensa internacional, vio el final del túnel y a su abuelo fallecido. "Estaba sentado en un banco, pescando, y llevaba una gorra de béisbol. Vi a mis padres a través de una ventana. No sé si realmente lo hice o si fue una ilusión, pero pensé 'no puedo dejarlos así'. Mi cuerpo literalmente no se rendía", mencionó a CNN Health.

A pesar de sus intentos por resistir, su salud empeoraba con cada día que transcurría. En un momento, su corazón no era capaz de bombear la sangre hasta sus piernas, por lo que el tejido de ambas extremidades se deterioraron.

La idea siempre fue intervenir sus piernas lo menos posible, así que los cirujanos primero redujeron la hinchazón y después le amputaron hasta el tobillo. Sin embargo, era tan grave su diagnóstico, que los médicos se vieron obligados a amputárselas a la altura de las rodillas.

Cuando le entregaron la noticia, Claire recordó haberles dicho "gracias por salvarme la vida. ¿Puedo tener piernas biónicas?", expresión que sorprendió a los especialistas por el optimismo demostrado. Kimberly Smith, su madre, expresó que "mi familia sabía que si esta tragedia le tenía que pasar a alguno de nosotros, sería ella quien lo manejaría mejor. Optimista y positiva, así es ella".

Sin piernas, las complicaciones continuaron

El perder sus extremidades solo fueron una parte de su largo calvario. En medio de una importante pérdida de peso, una parte de su intestino delgado se rompió, lo que casi termina en un desangramiento. Pese a la debilidad de su corazón, una transfusión de sangre urgente fue la solución más inmediata.

"Casi muere mientras recibía la transfusión, porque tenían que bombear la sangre muy rápido. Al día siguiente, volvió a sangrar, pero lo detectaron a tiempo", contó su progenitora.

Otra consecuencia de consideración fue la caída de su cabello, así que decidió raparse, algo que también hicieron su madre, hermanas y amigos.

"Me permití llorar y hubo días oscuros. Pero honestamente, mis amigos y mi familia me rodearon con tanto amor que nunca tuve un segundo para pensar negativamente sobre mis piernas o por cómo me veo ahora", manifestó.

De regreso a las pasarelas

Tras someterse a una poco convencional, pero efectiva operación a corazón abierto —denominada procedimiento de Ross— en diciembre del año pasado, Bridges se sometió a un proceso de rehabilitación y volvió a aprender a caminar, esta vez con prótesis.

Al poco tiempo recuperó su peso corporal, volvió a realizar ejercicio y ahora está a la espera de la instalación de unas mejores prótesis: unas extremidades de fibra de carbono en forma de "J" con las que podrá hacer deporte y correr por primera vez, en su nueva vida.

Otro de sus logros fue el volver a las pasarelas, fotografiándose y luciendo su nueva figura.