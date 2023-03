Joven postula a un trabajo y se da cuenta de que era el mismo puesto que ella ocupa en su empresa

04 mar. 2023 - 19:51 hrs.

Rachel Mcilravey es una joven estadounidense que vivió un insólito error en su trabajo, que provocó que terminara renunciando.

La mujer contó a través de sus redes sociales que estaba buscando empleo y encontró uno que le gustó. Postuló, pero al momento de haber finalizado el trámite, se dio cuenta de que se trataba de su mismo puesto en la compañía a la que le prestaba servicios.

El video su volvió viral en aquel país, y muchas personas solidarizaron con el caso de Mcilravey, quien posteriormente contó más detalles.

"Era un ambiente laboral muy tóxico"

Rachel partió explicando que "era un trabajo de oficina, la compañía está buscando expandirse, yo creo, y crear más oficinas, pero haciendo eso crearon un nuevo nombre para la empresa 'madre' y yo no sabía por qué no le dijeron al equipo".

“Cuando vi este trabajo, tenía una mejor paga y sonaba genial, como lo que quería hacer, por eso lo solicité. Debí haber investigado más sobre la compañía, pero no lo hice”, agregó.

También le recomendó a las personas "buscar la compañía en la que estás postulando antes de enviar tu currículum".

"Este era un ambiente laboral muy tóxico y había mucha rotación, con personas siendo despedidas y otras renunciando. También te contrataban para un puesto, pero después cambiaban tus funciones, así que a veces te ponían más cosas o te cambiaban de puesto", añadió la mujer en su video de TikTok.

A eso, agregó que "cuando esta oferta apareció describiendo lo que realmente quería estar haciendo con un mejor sueldo me intrigó y por eso postulé, porque sonaba genial".

"Muy poco después de que había postulado me di cuenta de que había cometido un error, me di cuenta sola, pero la CEO pasó por mi oficina un día y me dijo 'noté que postulaste a un empleo con nosotros y el equipo de reclutamiento me dijo que probablemente debía despedirte, pero hablémoslo'", continuó Rachel.

“Le dije mi verdad, honesta, que el ambiente laboral era muy malo y que ella misma era un mal ejemplo para la oficina (...) finalmente me fui por mi cuenta”, cerró.

